Неймар может самостоятельно выкупить свой контракт у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment. Бразилец сможет самостоятельно выкупить контракт у каталонского клуба.

Этот фонд контролируется правящей династией Катара и владеет инвестиционной группой, которой принадлежит «ПСЖ». 25-летний бразилец станет послом ЧМ-2022 в Катаре и получит за это 300 миллионов евро.

Если «Барселона» и «ПСЖ» не договорятся о трансфере Неймара, то игрок сможет самостоятельно выкупить свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро.

Еще 23 июля сообщалось о том, что парижане рассматривают возможность обойти финансовый фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Qatar Sports Investments.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo