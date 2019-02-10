Неймар может перейти в «МЮ», ограбление президента «Марселя», Рамос проводит свой лучший сезон. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 февраля.

1. «Реал» — первый клуб, одержавший 600 побед в Ла Лиге на выезде



«Реал» обыграл «Атлетико» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании (3:1).

2. «Манчестер Юнайтед» хочет летом подписать Неймара

Руководство английского клуба хочет выкупить контракт бразильца за 231 миллион евро.

3. Грабители вынесли украшений на 100 тысяч евро из дома президента «Марселя» во время матча с «Дижоном»

Игрок может переехать во Францию этим летом.

4.Серхио Рамос забил 11 голов за один сезон впервые в карьере

В сезоне-2016/17 на его счету было 10 голов во всех турнирах.

5. 10 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»

Смотрите эту и другие встречи чемпионатов Испании и Италии на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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