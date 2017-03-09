Неймар: «Месси точно продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Неймар высказался на тему контракта Лионеля Месси. Бразилец уверен, что капитан каталонцев продлит свое соглашение с клубом.

«Он точно продлит контракт с клубом. Что касается меня, то я очень доволен своим положением в «Барселоне» и одноклубниками. С каждым днем я становлюсь все лучше», — заявил Неймар.

Долгое время обсуждалось наличие разногласий между Лионелем Месси и «Барселоной» и сообщалось, что аргентинец может покинуть сине-гранатовых.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Неймар принял участие в 22-х матчах, в которых отметился 8 голами. «Барселона» лидирует испанском первенстве, однако у «Реала» еще имеется матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo