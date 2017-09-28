Неймар: «Мбаппе уже сейчас достоин бороться за «Золотой мяч»

Автор: Владимир Шевелев 0

Мбаппе Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением об игре партнера по атаке Килиана Мбаппе. Он восхищен юным французом.

«Если не знать, сколько ему лет – можно подумать, что ему уже 30, настолько зрелым и совершенным он выглядит на поле. Он – настоящая головная боль для любых защитников. Думаю, он уже сейчас достоин бороться за «Золотой мяч» и когда-нибудь его обязательно выиграет», – сказал Неймар.

Напомним, вчера «ПСЖ» разгромил «Баварию» (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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