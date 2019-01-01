Неймар и 26 девушек, Модрич и елка, Салах и куртка. Как звезды встретили 2019-й год

Звезды мирового футбола отпраздновали наступление 2019 года. У них тоже были елки, фейерверки и праздничные наряды. Еженедельник «Футбол» предлагает посмотреть, как отмечали Новый год Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лео Месси, Неймар и Ко.

У обладателя «Золотого мяча» Луки Модрича 2018-й получился богатым на трофеи. С ними он и запечатлелся на снимке. Эпично

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с подругой Джорджиной Лопес и Криштиану-младшим на фоне роскошного праздничного салюта. CR7 готов к новым подвигам. Убедительно

Легендарный Лео Месси с женой Антонеллой Рокуццо и детьми сфотографировались у бассейна. Без пафоса. Искренне

Бразилец Неймар с двадцатью шестью веселыми девушками. Счастливо

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски с женой-каратисткой и друзьями. Под пальмами на пляже. С понтами

Чемпион мира Килиан Мбаппе с плакатами. Мечтательно

Аргентинский капитан «Интера» Мауро Икарди с женой Вандой. Романтично

Бомбардир «Ливерпуля» Мохаммед Салах в джинсовой облезлой куртке. Скромно

Защитник «Реала» Серхио Рамос с женой Пилар Рубио и детьми. Портретно

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг с близкими и надувными шарами. Просто

Фото: Инстаграм

Источник: еженедельник «Футбол»

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