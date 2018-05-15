Неймар, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино вошли в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите вместе со своим тренерским штабом определился с заявкой на ЧМ. В нее вошли 23 игрока, которые поедут на мундиаль.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио Рамос.

Защитники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер.

Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто, Фред Родригес, Филиппе Коутиньо, Виллиан.

Нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Габриэл Жезус, Тайсон, Роберто Фирмино.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии