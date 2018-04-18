Неймар: «Если не ошибаюсь, последний медосмотр 17 мая. После этого я смогу играть»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о ходе восстановления после травмы. Бразилец может сыграть на ЧМ-2018.

«Последний медосмотр у меня, если я не ошибаюсь, 17 мая. И после этого я смогу играть. На прошлой неделе у меня было обследование. Все хорошо. Надеюсь, что восстановление продолжится в том же духе, и я вернусь на поле как можно скорее.

Я каждый день прохожу курс лечения. Как только я начну тренироваться, буду работать усерднее чем когда-либо, потому что чемпионат мира – это мечта.

Ждал этого шанса четыре года. Надеюсь, приеду на ЧМ-2018 в хорошей форме», – сказал Неймар.

В этом сезоне нападающий сыграл в 20 матчах, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports