Неймар: «Если не ошибаюсь, последний медосмотр 17 мая. После этого я смогу играть»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Neymar

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о ходе восстановления после травмы. Бразилец может сыграть на ЧМ-2018.

«Последний медосмотр у меня, если я не ошибаюсь, 17 мая. И после этого я смогу играть. На прошлой неделе у меня было обследование. Все хорошо. Надеюсь, что восстановление продолжится в том же духе, и я вернусь на поле как можно скорее.

Я каждый день прохожу курс лечения. Как только я начну тренироваться, буду работать усерднее чем когда-либо, потому что чемпионат мира – это мечта.

Ждал этого шанса четыре года. Надеюсь, приеду на ЧМ-2018 в хорошей форме», – сказал Неймар.

В этом сезоне нападающий сыграл в 20 матчах, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Тюрьма для Роналду, штрафы для Рауша и Нойштедтера. Главные новости дня

Neymar

Трансфер Неймара в «Реал», жертвы «Барселоны» ради Гризманна. Главные новости дня

Зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 1,1 млн евро в неделю

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 