Неймар дисквалифицирован на три игры Ла Лиги, футболист пропустит матч с «Реалом»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Неймар

Бразильский нападающий  «Барселоны» Неймар получил дисквалификацию. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Испании.

В игре национального чемпионата с «Малагой» форвард получил удаление и поаплодировал арбитру за такое решение. Позже руководство Ла Лиги приняло решение назначить игроку сине-гранатовых наказание сроком в три матча.

Неймар не сможет помочь своей команде в игре Эль-Классико с «Реалом», а также матчи с «Реалом Сосьедад» и «Осасуной». В текущем сезоне на счету форварда девять голов в 26 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба Федерации футбола Испании

 

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