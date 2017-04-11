Неймар дисквалифицирован на три игры Ла Лиги, футболист пропустит матч с «Реалом»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар получил дисквалификацию. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Испании.

В игре национального чемпионата с «Малагой» форвард получил удаление и поаплодировал арбитру за такое решение. Позже руководство Ла Лиги приняло решение назначить игроку сине-гранатовых наказание сроком в три матча.

Неймар не сможет помочь своей команде в игре Эль-Классико с «Реалом», а также матчи с «Реалом Сосьедад» и «Осасуной». В текущем сезоне на счету форварда девять голов в 26 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба Федерации футбола Испании