Неймар дал согласие на переход в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар согласился на переход в «ПСЖ». 25-летний игрок принял предложение по личному контракту.
Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за бразильцы сумму отступных в размере 222 миллиона евро, однако чуть позже СМИ опубликовали интервью пресс-секретаря каталонцев Хосепа Вивеса, заявившего, что «блауграна» не намерена отпускать форварда в другой клуб ни за какие деньги.
Несмотря на это, источник утверждает, что сделка может состояться в течение следующих двух недель.
Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Esporte Interativo