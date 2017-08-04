Неймар: «Барселона стала для меня родиной»

Новичок французского «ПСЖ» Неймар поделился мыслями после ухода из «Барселоны». Бразилец записал видеообращение на своей странице в Instagram.

Жизнь спортсмена состоит из вызовов. «Барселона» — больше, чем вызов. Она была мечтой ребенка, который играл вместе с ее звездами в видеоигре. Помню тот день, когда оказался в раздевалке с идолами футбола: Месси, Вальдесом, Иньестой, Пуйолем, Пике, Хави и многими другими. Мне выпала честь выступать с лучшими футболистами, которых я когда-либо видел в своей жизни. И я убежден, что я никогда не встречу никого лучше, чем Лионель Месси. Он стал моим другом. Было честью играть с ним.

Барселона стала для меня родиной. «Барселона» и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне нужны новые вызовы. Я согласился перейти в «ПСЖ», чтобы попробовать достичь чего-то нового. Благодарю болельщиков «Барселоны» и своих одноклубников, у них я многому научился. Теперь я чувствую, что пришло время уйти. «ПСЖ» станет моим новым домом на ближайшие несколько лет. Это непростое решение, но я его принял со всей ответственностью», — подытожил 25-летний игрок.

Напомним, вчера «ПСЖ» объявил о переходе Неймара. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный аккаунт Неймара в Instagram