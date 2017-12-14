Неизвестные обокрали квартиру Унаи Эмери. Среди пропаж контракт испанца с «ПСЖ» и футболки Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери стал жертвой ограбления. Квартиру испанца обчистили в то время, пока он с «ПСЖ» отъезжал на матч Кубка французской лиги против «Страсбура» (4:2).

Из жилища Унаи похитили его контракт с «ПСЖ», бумаги с трансферными планами и футболки Неймара. У жены испанца пропали сумки Chanel, браслет и часы. Полиция оценила общий ущерб в 20 тысяч евро.

Унаи Эмери возглавляет «ПСЖ» с 2016 года. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате Франции сезона-2016/17.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Point