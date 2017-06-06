Артуро Видаль и Алексис Санчес не заселились в московский отель вместе со сборной Чили

Автор: Дмитрий Темников 0

Сборная Чили прибыла в Москву, где в ближайшую субботу сыграет с Россией. Сегодня южноамериканцы поселились в отеле.

Сообщается, что в составе делегации отсутствуют главные звезды сборной — Алексис Санчес и Артуро Видаль. Пока неизвестно, когда футболисты присоединятся к своей команде.

Также чилийцы примут участие в Кубке Конфедераций, который пройдет в нашей стране с 17 июня по 2 июля. «La Roja» выступит в группе B вместе с Германией, Австралией и Камеруном.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

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