«Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую «Ростов» может отпустить Азмуна» — бывший вице-президент «Ростова»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал об интересе к игрокам команды со стороны других клубов. После игры в Лиге чемпионов многие игроки «Ростова» стали интересны клубам из разных стран.

«В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу. Если Навас уйдет от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. У Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ. Все зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днем увеличиваются.

До «Баварии» – одна ситуация, после «Баварии» – другая. До ПСВ – одна, после – другая. На матч с «Андерлехтом» приехали 10 «волков» из Европы смотреть игроков. На «Аякс» – еще больше.

6-7 зарубежных клубов смотрят на Азмуна. Есть и топ-клубы. Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую «Ростов» отпустил бы его. В контракте отступные не прописаны. Спортивный арбитражный суд Лозанны скажет, сколько мы должны заплатить «Рубину» за Сердара», – сказал Шикунов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат