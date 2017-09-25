Маруан Феллайни не сыграет с ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0

Маруан Феллайни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не сможет принять участия в матче Лиги чемпионов против ЦСКА. Об этом стало известно сегодня. 

Бельгийский футболист манкунианцев получил травму лодыжки в матче АПЛ против «Саутгемптона». Врачи «красных дьяволов» оставили хавбека в Манчестере, теперь Маруан будет проводить специальный курс лечения.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа ЛЧ между ЦСКА и «МЮ» состоится 27 сентября на «ВЭБ-Арене». Начало встречи — 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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