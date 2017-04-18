Наставником «Барселоны» может стать ван Бронкхорст

Руководство «Барселоны» продолжает рассматривать кандидатуры специалистов на пост главного тренера команды. Одним из них является наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст.

Ван Бронкхорст в качестве футболиста защищал цвета каталонского клуба с 2003 по 2007 год и владеет испанским языком. Кроме того, он отлично знает философию игры сине-гранатовых.

Нынешний наставник испанского гранда Луис Энрике уже заявил, что по окончании текущего сезона покинет свой пост. В числе его преемников назывались и такие специалисты, как наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли и рулевой «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Кроме того, не исключается кандидатура помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb