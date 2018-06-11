Наставника сборной Аргентины обвиняют в сексуальных домогательствах

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли стал фигурантом скандала. Специалиста обвиняют в сексуальных домогательствах к повару национальной команды.

Согласно информации от журналиста Габриэля Аньельо, женщине была выплачена определенная сумма, чтобы она хранила молчание на эту тему. Сам Сампаоли слухи не подтвердил, как и глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

«Каждый день происходят вещи, целью которых является нанесение вреда сборной Аргентины. Я действительно верю в честность Сампаоли и не собираюсь зацикливаться на этой информации», — сказал Тапиа.

Журналист Аньельо, также известен тем, что в 2016 году обвинил Эсекьеля Лавесси, выступавшего за Аргентину, в курении марихуаны во время пребывания в расположении сборной. После этого инцидента футболисты национальной команды объявили представителям прессы бойкот.

Фото: Global Look Press

Источник: Clarin