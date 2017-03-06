Наставник «Наполи» Маурицио Сарри обещает создать «Реалу» проблемы

Главный тренер неаполитанцев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Сарри намерен дать бой «галактикос».

«Всё давление идёт на «Реал». Они — чемпионы мира, самый богатый и сильный клуб. Поэтому они просто обязаны пройти дальше. Однако наши болельщики — тоже чемпионы мира и Европы. Так что посмотрим завтра, чем все закончится. Наверное, «Реал» пройдёт дальше, ведь они забивают уже в 46 матчах подряд. Но мы в любом случае попытаемся создать ему проблемы».

«Не думаю, что атмосфера на стадионе сильно повлияет на «Реал». Он привык играть в такой обстановке. Я больше надеюсь, что она повлияет на нас. Не думаю, что крики болельщиков испугают «Реал». Единственное, что может испугать, — это когда видишь невероятную целеустремленность в глазах соперника. И я надеюсь, что наши болельщики смогут передать это игрокам».

Первый матч в Мадриде закончился со счетом 3:1 в пользу «Реала». Ответная игра пройдет 7 марта в Неаполе.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com