Наставник «Бетиса»: «Хотел бы, чтобы Криштиану Роналду ушел из «Реала»»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен высказал мнение по поводу возможного ухода нападающего Криштиану Роналду из «Реала». Ранее португальский нападающий заявил о своем возможном уходе из королевского клуба.

«После матча «Реала» в Лиге чемпионов я тут же выключил телевизор, но потом увидел его заявления. Мне не так важно, уйдет он или останется, но все-таки я хотел бы, чтобы он ушел. Тогда не придется играть против него в следующем сезоне», – сказал Сетьен.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду недоволен условиями нового контракта, который руководство мадридцев предложило ему в ходе сезона, и может покинуть «Реал» . В прессе появилась информация, что президент клуба Флорентино Перес пообещал португальцу улучшить контракт после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17. В декабре, во время клубного чемпионата мира, начались переговоры. «Реал» предложил увеличить сумму выплат по контракту на € 9 млн, но при нескольких условиях, в числе которых завоевание титулов с командой, получение «Золотого мяча» и других персональных наград. Криштиану отклонил предложение, посчитав его неуважительным к его карьере в клубе.