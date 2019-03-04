Наркотики для футболистов, деньги для судей — новый скандал во Франции

Бывший президент «Марселя» Бернар Тапи получил новые тяжелые обвинения. Его правая рука, Марк Фратани сделал громкое заявление касательно его правления в клубе в 1990-х.

По словам Фратани, его бывший босс организовал подкуп арбитров и использовал другие нечестные методы, такие как введение наркотических веществ в воду соперников. «Однажды я лично участвовал в подкупе одного судьи. Это было перед матчем против ПСЖ в Париже. Кроме того, в том матче игроки соперника были еще более ослаблены после того, как в их бутылки с водой был введен галоперидол. Мы добавили его в бутылки с помощью очень тонкой иглы», — сказал Фратини.

Фратини также подтвердил правду другого скандального случая в французском футбола тех лет. «Метод оглушения соперников был специальностью Тапи. После «Ренн» жаловался на то, что двое их игроков Марио Балтазар и Паскаль Русо спали в автобусе по пути на матч после того, как выпили странный апельсиновый сок. Тот сок был настолько силен, что Бальтазар едва проснулся после возвращения в Ренн, а затем он попал в автомобильную аварию на пути от стадиона к дому».

Сам бывший функционер в ответ опроверг все обвинения своего помощника. «Есть идиоты, которые захотят поверить в эти слухи, потому что им это понравится. Но есть и умные люди, которые поймут, что это просто способ поднять шумиху. Если Фратини действительно подкупил судью, пусть он назовет его имя, когда и как все произошло, и кто дал ему деньги».

Тапи был президентом «Марселя» с 1986 по 1994 год. На протяжении всего правления в клубе, его прямо или косвенно обвиняли в коррупции. В конце 1980-х и к середине 1990-х годов он был одной из самых влиятельных фигур мирового футбола. При нем клуб стал чемпионом Франции четыре раза кряду и выиграл Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Le monde