«Наполи» укрепился молодым хавбеком «Бетиса»

«Наполи» этим летом не только расстается с игроками. Полузащитник «Бетиса» Фабиан Руис переехал на юг Италии.

Неаполитанцы заключили с 22-летним хавбеком контракт до лета 2023 года. Зарплата футболиста в «Наполи» составит 2,5 миллиона евро в год.

Сумма сделки не разглашается, однако ранее стало известно, что неаполитанцы заплатят за игрока порядка 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фабиан Руис провел за «Бетис» 34 игры в испанской Примере, забил три мяча и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Наполи»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»