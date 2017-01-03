«Наполи» подписал нападающего «Дженоа»

Итальянский нападающий Леонардо Паволетти перешел из «Дженоа» в «Наполи». Об этом, в своем твиттере, сообщил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

«Добро пожаловать, Леонардо», — написал Де Лаурентис в своем твиттер аккаунте.

Подробности трансфера пока не сообщаются. Известно, что «Наполи» заплатил «Дженоа» компенсацию в размере 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Паволетти отметился тремя забитыми мячами в 9 матчах.

В «Наполи» Леонардо будет выступать под 32 номером.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт