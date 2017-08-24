«Наполи» отказался продавать «Зениту» Джаккерини

«Зенит» пытался приобрести полузащитника Эмануэле Джаккерини, «Наполи» отклонил предложение петербургской команды, сообщил агент 32-летнего футболиста Фурио Валькареджи.

Агент сообщил: «Зенит», главным тренером которого является Роберто Манчини, сделал очень солидное предложение по Джаккерини, однако «Наполи» ответил отказом».

Основная позиция Джаккерини — правый полузащитник, также он может сыграть в центре полузащиты и справа в атаке. В активе Эмануэле 29 матчей и 4 гола за сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Rai Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»