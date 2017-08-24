«Наполи» отказался продавать «Зениту» Джаккерини

Автор: Владимир Шевелев 0

Эмануэле Джаккерини

«Зенит» пытался приобрести полузащитника Эмануэле Джаккерини, «Наполи» отклонил предложение петербургской команды, сообщил агент 32-летнего футболиста Фурио Валькареджи.

Агент сообщил: «Зенит», главным тренером которого является Роберто Манчини, сделал очень солидное предложение по Джаккерини, однако «Наполи» ответил отказом».

Основная позиция Джаккерини — правый полузащитник, также он может сыграть в центре полузащиты и справа в атаке. В активе Эмануэле 29 матчей и 4 гола за сборную Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Rai Sport 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

сергей фурсенко

Сергей Фурсенко: «Этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»

Роберто Манчини: «На двоих Кокорин и Дзюба должны забить 35 голов за сезон»

Федор Смолов

Нобель Арустамян: «Федор Смолов не нужен Массимо Каррере»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 