«Наполи» отказал «ПСЖ» в трансфере Аллана за 50 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Наполи» Алланом. Представители французского клуба предложили 50 миллионов евро за футболиста, но «Наполи» отказался продавать игрока.

Сообщается, что итальянский клуб не намерен расставаться с футболистом, особенно в середине сезона.

Контракт Аллана с неаполитанцами рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» к футболисту

В текущем сезоне Аллан провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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