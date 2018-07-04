«Наполи» купит вратарей «Удинезе» Орестиса Карнезиса и Алекса Мерета

Автор: Михаил Серебряков 0

Наполи

Голкиперы «Удинезе» Орестис Карнезис и Алекс Мерет продолжат карьеру в «Наполи». Трансферы обойдутся неаполитанцам в 27,5 миллиона евро.

Карнезис в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уотфорд», а Мерет последние два сезона был арендован клубом СПАЛ.

«Наполи» рассматривает вратарей в качестве замены Хосе Рейне и Луиджи Сепе.

Первый перешел на правах свободного агента в «Милан», второй – близок к аренде в «Парме» с опцией выкупа за 5 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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