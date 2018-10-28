Нападающий «Селты» Яго Аспас забил три фантастических гола «Эйбару»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас отметил рождение дочери хет-триком в ворота «Эйбара». Форвард галисийцев отличился на 5-й, 39-й, а также на 82-й минуте. «Сельта» выиграла со счетом 4:0, в турнирной таблице Ла Лиги команда располагается на 10-м месте.

Накануне матча 10-го тура против «Эйбара» у нападающего «Селты» Яго Аспаса родилась дочь. Он всю ночь провел в больнице вместе с женой. На поле 31-летний форвард вышел воодушевленным.

Первый мяч в ворота «Эйбара» на 5-й минуте Яго Аспас отправил после передачи Давида Жунки. Аспас левой ногой остановил мяч, подработав его под удар, после чего свечкой отправил точно в дальний верхний угол ворот, которые защищал Асьер Риесго! Гол Аспас отметил сложив руки в колыбель, которую покачал из стороны в сторону.

Второй гол Яго Аспаса на 39-й минуте получился еще эффектнее. «Сельте» удалась быстрая контратака. Браис Мендес отдал пас со своей половины поля на Аспаса, тот на скорости не сближаясь с защитниками пробил по воротам метров с 20. Мяч по замысловатой дуге опустился в дальнюю «девятку»!

Третий мяч Аспаса оказался четвертым в этом матче. И очень курьезным. Нападающий «Селты» буквально загипнотизировал защитника «Эйбара»: тот откинул мяч вратарю, не заметив притаившегося за спиной соперника. Аспас ускорился, перехватил мяч, обыграл голкипера, и поразил пустые ворота!

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Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»

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