Нападающий Роман Зозуля может перейти в клуб Примеры

Автор: Евгений Морозов 0

Зозуля

Форвард сборной Украины и «Альбасете» Роман Зозуля может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Претендентом на украинского форварда является «Алавес».

Клуб на данный момент идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

В текущем сезоне Зозуля сыграл за «Альбасете» в 14 матчах Сегунды и забил семь мячей. В июле 2016 года форвард переехал из «Днепра» в Испанию, где стал выступать за «Бетис». Контракт с севильцами действовал до лета 2019 года, но позже был расторгнут.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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