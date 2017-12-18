Нападающий Роман Зозуля может перейти в клуб Примеры

Форвард сборной Украины и «Альбасете» Роман Зозуля может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Претендентом на украинского форварда является «Алавес».

Клуб на данный момент идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

В текущем сезоне Зозуля сыграл за «Альбасете» в 14 матчах Сегунды и забил семь мячей. В июле 2016 года форвард переехал из «Днепра» в Испанию, где стал выступать за «Бетис». Контракт с севильцами действовал до лета 2019 года, но позже был расторгнут.

Фото: Global Look Press

Источник: AS