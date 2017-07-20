Нападающий «Краснодара» продолжит карьеру в Чехии

Форвард «Быков» Николай Комличенко продолжит карьеру в чешском чемпионате. Он арендован клубом «Млада Болеслав».

Клубы достигли принципиальной договорённости об аренде игрока сроком на год с правом выкупа. 21 июля футболист вылетит в Чехию, чтобы присоединиться к команде.

Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее футболист на правах аренды выступал за новороссийский «Черноморец», а с июля 2016 года по декабрь 22-летний нападающий защищал цвета чешского «Слована». Контракт Комличенко с «Краснодаром» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»