Нападающий «Краснодара» продолжит карьеру в Чехии

Форвард «Быков» Николай Комличенко продолжит карьеру в чешском чемпионате. Он арендован клубом «Млада Болеслав».
Клубы достигли принципиальной договорённости об аренде игрока сроком на год с правом выкупа. 21 июля футболист вылетит в Чехию, чтобы присоединиться к команде.
Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее футболист на правах аренды выступал за новороссийский «Черноморец», а с июля 2016 года по декабрь 22-летний нападающий защищал цвета чешского «Слована». Контракт Комличенко с «Краснодаром» действует до лета 2021 года.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»
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