Нападающий «Краснодара» продолжит карьеру в Чехии

Автор: Владимир Шевелев 1

николай комличенко

Форвард «Быков» Николай Комличенко продолжит карьеру в чешском чемпионате. Он арендован  клубом «Млада Болеслав».

Клубы достигли принципиальной договорённости об аренде игрока сроком на год с правом выкупа. 21 июля футболист вылетит в Чехию, чтобы присоединиться к команде.

Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее футболист на правах аренды выступал за новороссийский «Черноморец», а с июля 2016 года по декабрь 22-летний нападающий защищал цвета чешского «Слована». Контракт Комличенко с «Краснодаром» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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