Нападающий «Краснодара» может стать игроком чешской «Виктории»

Футболист «Краснодара» Николай Комличенко может покинуть клуб. В услугах игрока заинтересована заграничная команда.

Руководство чешской «Виктории» планирует усилиться форвардом летом, сообщает источник. Игрок выступал в «Словане», однако «быки» вернули Николая из аренды. Тем не менее, в южном клубе 21-летний футболист не получает игровой практики.

По имеющейся информации, пльзенская «Виктория» — не единственный вариант для продолжения карьеры Комличенко. Нападающего планируют купить несколько команд из Чехии, которые будут выступать в еврокубках со следующего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт