Нападающий «Челси» может пополнить состав «Баварии»

«Бавария» заинтересована в приобретении Доминика Соланке. Права на молодого нападающего принадлежат лондонскому «Челси».

Мюнхенская «Бавария» намерена приобрести нападающего молодежной сборной Англии Доминика Соланке. По правилам, которыми регулируются переходы молодых футболистов, форвард может быть продан в иностранную команду всего за 300 тысяч фунтов.

По имеющейся информации, «Бавария» не готова платить футболисту 50 тысяч фунтов в неделю, однако может предложить ему различные бонусы при подписании контракта.

Ранее Доминик Соланке заявил о желании покинуть лондонский клуб, так как хочет зарабатывать как минимум 50 тысяч фунтов в неделю.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail