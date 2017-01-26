Нападающий «Боруссии» Д Адриан Рамос перейдет в «Гранаду» на правах аренды

Дортмундская «Боруссия» отдает одного из своих футболистов в клуб Ла Лиги. Об этом стало известно сегодня.

Испанская «Гранада» арендовала нападающего Адриана Рамоса до конца сезона. Как известно, сразу после окончания чемпионата 2016/17 колумбиец отправится в расположение «Чунцин Лифань». По некоторым данным, за 31-летнего форварда китайцы заплатят немецкому клубу 12 миллионов евро.

В составе дортмундцев Рамос выступает с 2014 года. За эту команду южноамериканец сыграл 52 матча и забил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Боруссия»