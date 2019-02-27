«Нант» подал жалобу на «Кардифф» из-за трансфера Салы, оглашена дата введения Fan ID в российском чемпионате. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 февраля.
1. «Нант» подал жалобу на «Кардифф» в ФИФА по трансферу погибшего Эмилиано Салы
Клубы договорились перенести на неделю — до 27 февраля — дату выплаты первого транша в размере около 6,5 миллиона евро за переход Салы.
2. Около 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018
Об этом сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
3. Тимо Вернер перейдет в «Баварию» летом или в 2020-м бесплатно
Мюнхенский клуб также находится в шаге от подписания Люка Эрнандеса.
4. Стала известна дата, когда планируется внедрить Fan ID в российском чемпионате
Проект намерены запустить 1 июля 2019 года.
5. 28 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Бетис»
Трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press