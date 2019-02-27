«Нант» подал жалобу на «Кардифф» из-за трансфера Салы, оглашена дата введения Fan ID в российском чемпионате. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Эмилилано Сала

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 февраля.

1. «Нант» подал жалобу на «Кардифф» в ФИФА по трансферу погибшего Эмилиано Салы

Клубы договорились перенести на неделю — до 27 февраля — дату выплаты первого транша в размере около 6,5 миллиона евро за переход Салы.

2. Около 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018

Об этом сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018»  Аркадий Дворкович.

3. Тимо Вернер перейдет в «Баварию» летом или в 2020-м бесплатно

Мюнхенский клуб также находится в шаге от подписания Люка Эрнандеса.

4. Стала известна дата, когда планируется внедрить Fan ID в российском чемпионате

Проект намерены запустить 1 июля 2019 года.

5. 28 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Бетис»

Трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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