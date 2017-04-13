Суд отклонил апелляцию Александра Кокорина и оставил в силе наказание в виде лишения прав

Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Решение о лишении его водительских прав на четыре месяца осталось в силе.

«Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщенные к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки», — заявил судья.

Сообщается, что сам Кокорин не явился на заседание, а его представитель отказался от каких-либо комментариев.

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении, футболист, управляя автомобилем Bentley в районе дома номер 5 на Страстном бульваре, совершил выезд на встречную полосу и продолжал движение по ней.

Ранее мировой судья Тверского района постановил признать футболиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда), и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат