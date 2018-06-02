Наказание для Сарри, новый тренер тульского «Арсенала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 июня.
1. Олег Кононов стал главным тренером «Арсенала».
2. Маурицио Сарри не станет главным тренером «Челси» из-за инцидента с Роберто Манчини.
В 2016 году Сарри назвал бывшего тренера «Зенита» гомосексуалистом.
3. Валерий Непомнящий возглавил «Балтику».
Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.
4. Руй Патрисиу расторг контракт со «Спортингом».
Причиной стало некорректное поведение президента команды.
5. «Сахалин» выгнали из зоны «Восток».
6. Тест: Узнай арену ЧМ-2018 по фото из космоса. Роскосмос снял все стадионы с орбиты, выглядят супер.
Фото: Global Look Press