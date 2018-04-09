Раджа Наингголан: «Постараемся действовать жестче у ворот «Барселоны»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт 10 апреля в Риме. Первая встреча завершилась победой каталонцев со счётом 4:1.

«Первый матч мы провели неплохо, но думаю, что в Барселоне нам немного не повезло. В ответной встрече мы надеемся совершить нечто важное. Лично я никогда ничего не выигрывал, но все знают, что я всегда играю на победу. Иногда предпочитаю самый сложный путь. Было бы слишком просто перейти в самую сильную команду и победить. Я выбираю быть лидером менее звездного коллектива и вырывать победу с ним.

У нас были шансы забить „Барселоне“ в первом матче, также создали множество моментов в игре с «Фиорентиной». В этом мачте всё будет зависеть от нас. Игроки «Ромы» должны быть жестче у ворот каталонцев и реализовывать свои моменты», — сказал Наингголан.

В этом сезоне бельгийский полузащитник провел в составе «Ромы» 26 матчей, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia