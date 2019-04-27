Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак», «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса, Андер Эррера перейдет в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 апреля.
1. Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
При этом главный тренер красно-белых Олег Кононов сохранит свой пост и будет формировать состав на следующий сезон.
2. «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса у «Реала»
Причина — конфликт колумбийца с главным тренером Нико Ковачем.
3. Алексиса Санчеса готов подписать клуб из Серии А
Но только если чилиец пойдет на существенное сокращение зарплаты.
4. У Зидана и руководства «Реала» возникли противоречия по трансферу Иско
Сам футболист готов продолжать карьеру в Мадриде.
5. Андер Эррера летом перейдет в «ПСЖ»
Игрок уже дал предварительное согласие, осталось уладить вопрос со сроком соглашения.
Фото: официальный сайт ФК «Спартак»