Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак», «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса, Андер Эррера перейдет в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 апреля.

1. Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

При этом главный тренер красно-белых Олег Кононов сохранит свой пост и будет формировать состав на следующий сезон.

2. «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса у «Реала»

Причина — конфликт колумбийца с главным тренером Нико Ковачем.

3. Алексиса Санчеса готов подписать клуб из Серии А

Но только если чилиец пойдет на существенное сокращение зарплаты.

4. У Зидана и руководства «Реала» возникли противоречия по трансферу Иско

Сам футболист готов продолжать карьеру в Мадриде.

5. Андер Эррера летом перейдет в «ПСЖ»

Игрок уже дал предварительное согласие, осталось уладить вопрос со сроком соглашения.

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

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