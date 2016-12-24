Нагатомо сделал предложение своей девушке на «Сан-Сиро»

Защитник «Интера» Юто Нагатомо женится на японской актрисе Тайре Айри. Чтобы сделать предложение, футболист привез свою девушку на стадион клуба.

Тайре Айри приехала на «Сан-Сиро» под предлогом экскурсии, когда там не было матча. Когда девушка вышла на поле и стала фотографировать трибуны, к ней подошел Нагатомо. Японец спросил: «Ты выйдешь за меня?». Айри ответила согласием.

Нагатомо выступает за «Интер» с 2011 года. Вместе с Андреа Раноккья они находятся в клубе дольше всех среди действующих игроков команды.

Фото: Global Look Press

Источник: FCInter1908.it