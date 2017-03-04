Начо: «В 12 лет мне сказали, что из-за диабета я должен закончить с футболом»

Защитник «Реала» Начо рассказал, что в 12 лет мог завершить карьеру футболиста. В подростком возрасте у игрока был обнаружен диабет.

«Мне было всего лишь 12, когда я узнал, что у меня диабет. К тому моменту уже два года за мной следил «Реал», поэтому период был сложным. Помню, как ехал в больницу, хотя должен был играть на соревнованиях вместе с «Реалом». Тогда врач сказал, что мои дни в футболе сочтены.

На выходных той недели я чувствовал себя ужасно. Через три дня я встретился с доктором Рамиресом, который в итоге стал моим эндокринологом, и к которому очень привязался. Он сказал мне совершенно другие вещи: о завершении карьеры не может быть и речи. Именно этот момент и оказался ключевым, поскольку при моей болезни физические нагрузки крайне важны. И я продолжал тренировки. С понедельника моя жизнь началась заново.

Конечно, сложности есть, ведь следить за собой нужно в три раза пристальнее, чем обычному человеку. Но есть и положительные моменты. Необходимо следить за своим питанием и отдыхом, а также постоянно держать при себе все необходимое — инсулин, измеритель сахара и прочее. Это повышает уровень ответственности.

Мне повезло, что я могу играть в футбол на высочайшем уровне. Стараюсь разнообразить физические нагрузки. Диабет не мешает мне делать то, что я хочу», — рассказал Начо.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА