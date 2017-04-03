«ПСЖ» начал переговоры с Алексисом Санчесом

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Санчес

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру во Франции. «ПСЖ» уже начал переговоры с окружением чилийского футболиста.

Агент игрока неоднократно встречала с боссами парижан. Контракт Алексиса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. Сам форвард не против перебраться в парижский клуб.

«Арсенал» хочет выручить от продажи Санчеса по крайней мере € 50 млн и не собирается продавать его в другой клуб АПЛ, хотя активную заинтересованность в переходе футболиста выражает лондонский «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: RMC

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