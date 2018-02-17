Набиль Фекир стал главной летней трансферной целью «Арсенала»

Автор: Евгений Морозов 0

Набиль Фекир

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир стал главной летней трансферной целью «Арсенала». Лондонцы готовы заплатить за 24-летнего игрока сборной Франции € 51 млн.

При этом «Арсенал» планирует оформить сделку до чемпионата мира — 2018.

Напомним, летом из «Лиона» в стан лондонского клуба уже перебрался лучший бомбардир чемпионата Франции сезона-2016/17 Александр Ляказетт, а зимой «канониры» за € 63 млн подписали лидера дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерика Обамейянга.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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