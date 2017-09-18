Наби Кейта дисквалифицирован на три игры

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта не сможет помочь своей команде в трех ближайших матчах Бундеслиги. Об этом сообщил Немецкий футбольный союз.

Наби Кейта в матче 4-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) грубо сыграл против соперника, ударив того ногой в лицо, за что на 83-й минуте получил красную карточку. В ходе заседания контрольно-дисциплинарного комитета было принято решение дисквалифицировать Кейта на три матча.

Таким образом 22-летний футболист не поможет своей команде в матчах с «Аугсбургом» (19 сентября), франкфуртским «Айнтрахтом» (23 сентября) и «Кельном» (1 октября).

Фото: Global Look Press

Источник: Немецкий футбольный союз

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»