На выставке «Спорт» еженедельник «Футбол. Хоккей» представит книгу Алексея Сафонова «Театр футбола»

18 апреля в Москве на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» пройдет международная выставка «Спорт». В павильоне еженедельника «Футбол. Хоккей» Т2-4 – в самом центре экспозиции, помимо многочисленных конкурсов и подарков желающие смогут посетить презентацию книги журналиста нашего издания Максима Михалко, написанную в соавторстве с известным футбольным агентом Алексеем Сафоновым «Театр футбола».
Чем не угодил Слуцкий болельщикам ЦСКА, а Игорь Акинфеев остался в клубе? В чем секрет успеха Курбана Бердыева на фоне неудач многих других отечественных тренеров?
В чем причина отсутствия классных нападающих и защитников среди россиян и откуда берутся хорошие вратари? Кому больше вредят бойкоты, которые периодически объявляют футболисты СМИ?
На эти и многие другие вопросы ответит книга «Театр футбола». В ней описаны истории, факты и мнения о российском футболе последних лет. В разговоре с авторами приняло участие более 40 собеседников – действующие и бывшие менеджеры, футболисты, агенты.
Издание появится на прилавках магазинов в апреле, а на стенде еженедельника «Футбол. Хоккей» можно будет пообщаться с автором, принять участие в викторине и получить книгу в подарок.
Фото: «Эксмо»
Источник: еженедельник «Футбол»