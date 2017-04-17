На выставке «Спорт» еженедельник «Футбол. Хоккей» представит книгу Алексея Сафонова «Театр футбола»

18 апреля в Москве на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» пройдет международная выставка «Спорт». В павильоне еженедельника «Футбол. Хоккей» Т2-4 – в самом центре экспозиции, помимо многочисленных конкурсов и подарков желающие смогут посетить презентацию книги журналиста нашего издания Максима Михалко, написанную в соавторстве с известным футбольным агентом Алексеем Сафоновым «Театр футбола».

Чем не угодил Слуцкий болельщикам ЦСКА, а Игорь Акинфеев остался в клубе? В чем секрет успеха Курбана Бердыева на фоне неудач многих других отечественных тренеров?

В чем причина отсутствия классных нападающих и защитников среди россиян и откуда берутся хорошие вратари? Кому больше вредят бойкоты, которые периодически объявляют футболисты СМИ?

На эти и многие другие вопросы ответит книга «Театр футбола». В ней описаны истории, факты и мнения о российском футболе последних лет. В разговоре с авторами приняло участие более 40 собеседников – действующие и бывшие менеджеры, футболисты, агенты.

Издание появится на прилавках магазинов в апреле, а на стенде еженедельника «Футбол. Хоккей» можно будет пообщаться с автором, принять участие в викторине и получить книгу в подарок.

Фото: «Эксмо»

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1