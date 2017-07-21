На трансфере Мораты в «Челси» заработает «Атлетико»

«Хетафе» и «Атлетико» получат компенсацию за трансфер форварда «Реала» Альваро Мораты в «Челси». Лондонцы заплатят 80 миллионов евро за переход 24-летнего форварда сборной Испании.

По правилам ФИФА клубы, воспитывавшие игрока, имеют право на 0,25% от суммы сделки за каждый год работы с футболистом. Таким образом, «Атлетико» причитается 1% — 800 тысяч евро, а «Хетафе» получит около 200 тысяч.

Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории. Он подпишет с «Челси» 5-летний контракт и будет получать 9 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»