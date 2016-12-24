На стадионе в Санкт-Петербурге была проверена работа табло

Стройка петербургской футбольной арены подходит к концу. 26 декабря стадион будет введен в эксплуатацию.

Сегодня было протестировано информационное табло. Как сообщают присутствующие, проверка прошла успешно. Напомним, стадион на Крестовском острове примет несколько матчей чемпионата мира 2018 года и Кубка Конфедераций-2017.

Открытие арены состоится в середине апреля в игре между местным «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». На данный момент точная дата игры неизвестна.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РФПЛ