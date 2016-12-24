На стадионе в Санкт-Петербурге была проверена работа табло

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стадион "Крестовский"

Стройка петербургской футбольной арены подходит к концу. 26 декабря стадион будет введен в эксплуатацию.

Сегодня было протестировано информационное табло. Как сообщают присутствующие, проверка прошла успешно. Напомним, стадион на Крестовском острове примет несколько матчей чемпионата мира 2018 года и Кубка Конфедераций-2017.

Открытие арены состоится в середине апреля в игре между местным «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». На данный момент точная дата игры неизвестна.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РФПЛ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Илья Казаков: «Свои же менеджеры называли российских футболистов зажравшимися и ленивыми»

Чемпионат KFC. Определился победитель в Перми

Руководство и фан-движение «Локомотива» сделали совместное заявление

Добавить комментарий

Войти с помощью: 