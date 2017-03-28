На стадионе «Шанхай Шэньхуа» случился пожар

Сегодня утром на арене «Хункоу» произошло серьезное возгорание. Причины пока не выяснены.

Сообщается, что пострадавших нет, к настоящему моменту пожарные сумели справиться с огнем. Власти уже инициировали расследование причин пожара. По одной из версий, возгорание началось на скалолазных сооружениях стадиона. Ближайшую встречу чемпионата команда будет вынуждена провести на другой арене.

Стадион «Хункоу» был построен в 1998 году и является домашним для клуба «Шанхай Шэньхуа». В 2007-м арена была реконструирована для проведения женского чемпиона мира по футболу. Еще через два года «Хункоу» подвергся дополнительной реконструкции — в частности, была построена стена для скалолазания.

Фото: Daily Mail

Источник: Daily Mail