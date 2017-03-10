На стадионе «Самара Арена» начаты отделочные работы

На стадионе в Самаре, где пройдут игры ЧМ 2018, начаты отделочные работы. Об этом сообщил представитель генподрядчика строительства компании «Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» Леонид Шуплецов.

«Монолитные работы завершены более чем на 99% – из 235 тыс. тонн бетона осталось залить 1,5 тыс. тонн», – заявил Шуплецов.

До конца марта будут завершены трибуны, строительство объекта ведется в две смены. Общее число строителей по сравнению с прошлой осенью увеличено почти в два раза: если в сентябре 2016 года на стройплощадке работали 1200 человек, то сейчас – 2350, также смонтировано 10 из 32 консолей крыши стадиона. Монтаж металлоконструкций завершится к концу мая, будут убраны временные опоры, в июне начнется обустройство поля, которое будет обогреваемым.

С конца июля – начала августа начнется засев поля. В декабре 2017 года стадион должен быть сдан.

С 14 июня по 15 июля чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. «Самара Арена» примет матчи группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Welcome2018