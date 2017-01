На стадионе «Олд Траффорд» заметен дым

На домашней арене «МЮ» загорелась одна из сторон стадиона. Напомним, что «Олд Траффорд» является одним из старейших стадионов в Англии.

На южной стороне стадиона произошло возгорание и виден густой дым. По сообщениям СМИ, пожарных сразу оповестили, и они выехали к месту пожара.

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand … Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q

— Sarah Louise Feeney (@Feenish87) January 30, 2017