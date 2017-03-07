На стадионе «Лужники» установили фанатские кресла

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

стадион Лужники

На стадионе «Лужники» установлены более 66,3 тысяч фанатских кресел. Реконструкция арены к чемпионату мира 2018 года подходит к завершению.

«Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», – заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Также в Департаменте строительства добавили, что на стадионе идет установка лифтов и отделка помещений. Ведется устройство архитектурного освещения, монтаж ограждений лестниц, трибун, выходов на кровлю и навесов для автобусов. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.

Как сейчас выглядит стадион, где пройдет финал ЧМ-2018. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Завершение реконструкции «Лужников» ожидается во втором квартале 2017 года. Добавим, что по итогам работ вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.

Во время чемпионата мира «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: stroi.mos.ru

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Вадим Павлов

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