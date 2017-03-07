На стадионе «Лужники» установили фанатские кресла

На стадионе «Лужники» установлены более 66,3 тысяч фанатских кресел. Реконструкция арены к чемпионату мира 2018 года подходит к завершению.

«Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», – заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Также в Департаменте строительства добавили, что на стадионе идет установка лифтов и отделка помещений. Ведется устройство архитектурного освещения, монтаж ограждений лестниц, трибун, выходов на кровлю и навесов для автобусов. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.

Как сейчас выглядит стадион, где пройдет финал ЧМ-2018. Фоторепортаж Сергея Дроняева