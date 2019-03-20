На стадионе «Динамо» полностью заменят газон

20 марта на заседании экспертной группы было принято решение о полной замене газона на стадионе «Динамо» в Петровском парке. Первый матч состоится, когда газон уживется и окрепнет.

На встрече экспертной группы представителей УК «Динамо», РПЛ и ФК «Динамо» было принято решение о полной замене газона на стадионе «Динамо».

«Замена поля потребует определенного времени. Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества и сможет служить долго.

Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро», — говорится в заявлении пресс-службы АО «УК «Динамо».

Напомним, что официальное открытие арены было запланировано на матч 19 тура чемпионата России против «Спартака».

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: пресс-служба АО «УК «Динамо»

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