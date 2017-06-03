На следующей неделе Леонид Кучук подпишет контракт с «Ростовом»

Леонид Кучук близок к тому, чтобы вернуться к работе в России. Окончательное решение будет принято после встречи Кучука с главой Ростовской области Василием Голубевым.

Несколькими днями ранее «Ростов» покинул вице-президент и фактический тренер Курбан Бердыев. Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры Рашида Рахимова, Роберта Евдокимова, Леонида Кучука и Александра Хацкевича. По итогам предварительных переговоров выбор пал на Кучука.

Последние полгода 57-летний специалист тренировал украинский клуб «Сталь». В период с 2013 по 2015 годы Леонид Кучук возглавлял клубы РФПЛ — «Кубань» и «Локомотив». С краснодарцами он дошел до финала Кубка России-2014/15, а с «железнодорожниками» завоевал бронзовые медали чемпионата России-2013/14. Примечательно, что после ухода из «Локомотива» в январе 2015-го и до назначения в «Сталь» в январе 2017-го Кучук не имел тренерской практики.

10 июня «Ростов» отправится на первый сбор в Австрию, так что к этому моменту вопрос с новым наставником должен быть решен.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Советский Спорт

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