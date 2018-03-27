На «Сан-Сиро» будут проходить свадьбы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане будут проводить свадебные церемонии. Подобные мероприятия будут проводиться с осени следующего года.

Для подобных мероприятий арена будет подготовлена к сентябрю 2018 года, празднование по выбору будет проходить с тематикой «Интера» или «Милана».

На выбор желающим будут предложены следующие варианты: на 80, 400 или 1000 гостей. Во время фуршета на заднем плане будет идти матч.

Напомним, стадион «Сан-Сиро» было построен 1926 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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