На «Сан-Сиро» будут проходить свадьбы

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане будут проводить свадебные церемонии. Подобные мероприятия будут проводиться с осени следующего года.

Для подобных мероприятий арена будет подготовлена к сентябрю 2018 года, празднование по выбору будет проходить с тематикой «Интера» или «Милана».

На выбор желающим будут предложены следующие варианты: на 80, 400 или 1000 гостей. Во время фуршета на заднем плане будет идти матч.

Напомним, стадион «Сан-Сиро» было построен 1926 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia